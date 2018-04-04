Капитан задержанного Украиной российского судна «Норд» госпитализирован

Капитана арестованного Госпогранслужбой Украины российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко госпитализировали после того, как его буквально похитили сотрудники СБУ и поместили в изолятор.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», - рассказал адвокат членов экипажа Дмитрий Щербина, передает РИА «Новости».

По данным адвоката, Горбенко находится в больнице им. Лучанского в Херсоне. При этом судебное заседание по избранию ему меры пресечения запланировано на четверг.

Ранее сам капитан заявлял, что из-за ареста «Норда» он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им украинская сторона отказала.

После того, как Горбенко рассказал об издевательствах со стороны СБУ, адвокат россиян сообщил, что капитана вывезли в неизвестном направлении.

Как стало известно позже, Горбенко доставили в управление СБУ в Херсоне. Капитану инкриминирует нарушение порядка въезда и выезда из российского Крыма, который Киев считает своей территорией. На Украине по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта.