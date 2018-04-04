Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге
80-летнюю артистку госпитализировали после осложнения бронхита.
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге.
Как рассказала сама исполнительница у нее произошло обострение бронхита, передает ТАСС.
«Увезли с обострением бронхита, положили во Вторую городскую больницу», - сказал Пьеха.
Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей - ей исполнилось 80 лет.