Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

Советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге.

Как рассказала сама исполнительница у нее произошло обострение бронхита, передает ТАСС.

«Увезли с обострением бронхита, положили во Вторую городскую больницу», - сказал Пьеха.

Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей - ей исполнилось 80 лет.