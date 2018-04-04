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В Крыму ответили на угрозы Украины задерживать посетившие полуостров суда

Наталья Вальханская
21:18 04.04.2018
Крымчане не будут реагировать на зловещие и недобросовестные выпады Киева в сторону России.
Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress

 В Крыму прокомментировали заявление Госпогранслужбы Украины о том, что она планирует задерживать все суда, которые посещают порты полуострова без соответствующего разрешения Киева.

По словам зампредседателя комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, крымчане не реагируют на эти «зловещие и недобросовестные выпады Киева в сторону России».

«Россия в состоянии защитить своих граждан и свою территорию. И нашим соседям - украинским политикам - не следует забывать о мощи России в целом», - заявил депутат в разговоре с RT.

При этом Гемпель уверен, что остановить развитие Крыма не под силу никому, о чем, в частности, понимают и в Европе.

«Недавно говорил с депутатами бундестага. Они очень разочарованы политикой, которую Украина проводит в отношении Крыма», - отметил депутат.

Ранее на Украине заявили о намерении задерживать абсолютно все суда, выходящие из Крыма без получения согласования от Киева.

Напомним, 26 марта украинские пограничники в Азовском море задержали российское судно «Норд» с экипажем в составе десяти человек.

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