Британия отказалась предоставить РФ образцы примененного против Скрипаля вещества

МИД Великобритании отказал в выдаче образцов примененного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери вещества, заявили в посольстве России в Лондоне.

Также в российской дипмиссии рассказали, что британская сторона игнорирует все запросы о методах лечения, которые применяются в отношении Скрипалей, передает РИА «Новости».

Накануне британские химики заявили, что не смогли найти доказательств отравления Сергея и Юлии Скрипаль веществом из России. После чего в МИД Британии признали, что Москву обвинили в отравлении британского шпиона и его дочери лишь на основе слухов.

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля» 5 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился с соответствующим заявлением к председателю Совета Безопасности.