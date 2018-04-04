СМИ: Рыбку и Лесли обвинили в изнасиловании

В полицию таиландской Паттайи поступило заявление от потерпевших, которые обвинили Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также еще восемь человек, которые были участниками скандального «секс-тренинга», в изнасиловании и организации проституции, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных, а остальные обвиняются как сообщники», - пояснил собеседник агентства.

После поступления заявления уже готового к депортации гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко передали из отделения иммиграционной полиции в уголовную. Из-за нового расследования все участники «секс-тренинга» будут оставаться в Таиланде.

Суд над Настей Рыбкой, Алексом Лесли и другими фигурантами назначен на 17 апреля.

Напомним, в начале марта полиция Паттайи задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального «секс-тренинга» и нарушение закона Таиланда.