СМИ показали фото из лагеря сопротивления оккупации США в Сирии

Опубликованы первые кадры из тренировочного лагеря в Сирии, в отряды которого вступают местные жители, выступающие против присутствия американского контингента в САР.

По данным Telegram-канала WarGonzo партизаны называют себя Сирийским народным сопротивлением оккупации США.

Известно о по меньшей мере трех атаках на американских военных этими отрядами. Так, в конце марта была подорвана колонна военных автомобилей ВС США, после чего стало известно про обстрел военнослужащих.

Накануне появилась информация о том, что партизаны напали на дома, в которых жили американцы, в населенном пункте Аш-Шаддади.