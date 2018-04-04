СМИ показали фото из лагеря сопротивления оккупации США в Сирии
Отряды сопротивления, по данным СМИ, совершили несколько атак на американских военных в Сирии.
Фото: WarGonzo / Telegram
Опубликованы первые кадры из тренировочного лагеря в Сирии, в отряды которого вступают местные жители, выступающие против присутствия американского контингента в САР.
По данным Telegram-канала WarGonzo партизаны называют себя Сирийским народным сопротивлением оккупации США.
Известно о по меньшей мере трех атаках на американских военных этими отрядами. Так, в конце марта была подорвана колонна военных автомобилей ВС США, после чего стало известно про обстрел военнослужащих.
Накануне появилась информация о том, что партизаны напали на дома, в которых жили американцы, в населенном пункте Аш-Шаддади.