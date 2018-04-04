Российское заявление в ОЗХО поддержали 14 стран

Предложенное Россией на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия заявление по поводу «дела Скрипаля» поддержали 14 из 41 стран, сообщили в российском постпредстве при ОЗХО.

В частности, российский призыв к урегулированию вопросов, связанных с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, поддержали Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа и Куба.

Ранее сообщалось, что Россия уже изучает полученные от ОЗХО данные по «делу Скрипаля». Об этом сообщил журналистам представитель постпредства РФ при ОЗХО. Он также добавил, что по существу ответ был получен лишь на один вопрос.

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля» 5 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился с соответствующим заявлением к председателю Совета Безопасности.