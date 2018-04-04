Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В соответствующим заявлением к председателю Совета Безопасности обратился постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании в среду, 4 апреля.

«Мы, по указанию нашего правительства, просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совбеза по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», - сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия по инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из-за отсутствия ответов со стороны России.