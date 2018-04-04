В тесноте и вони: кадры с задержанного на Украине российского судна «Норд»

Опубликованы кадры, снятые на задержанном украинскими пограничниками российском рыболовецком судне «Норд». Видео записал адвокат экипажа Дмитрий Щербин, который является одним из немногих, кому разрешают подниматься на судно.

На кадрах видно, что люди вынуждены уже почти две недели существовать в невыносимый условиях. Каюты на судне очень маленькие, а кровати по размеру скорее подходят для ребенка, чем для взрослого человека.

Долгое время на «Норде» не было даже воды, не вывозился мусор, сейчас на судно хотя бы стали подавать воду, чтобы моряки могли помыться и приготовить еду.

Из-за того, что в опечатанных трюмах остается рыба, которая уже начала гнить, на судне распространяется ужасный запах, который буквально травит моряков.

МИД России уже указал Киеву на тот факт, что члены экипажа «Норда» содержатся в «нечеловеческих условиях».

Ранее капитан задержанного судна Владимир Горбенко рассказал об издевательствах со стороны СБУ, после чего адвокат россиян сообщил о том, что Горбенко похитили.

Напомним, российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, которую Украина считает своей территорией.