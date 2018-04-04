Автоэксперт рассказал о сроках принятия новой программы ГИБДД

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Звезде» о плане стратегии, разрабатываемом в ГИБДД совместно с представителями общественных организаций, который призван снизить смертность на российских дорогах.

«Поставлена задача к 2030 году сделать так, чтобы у нас на дорогах не гибли люди. Поставлена достаточно амбициозная цель – "ноль погибших". Не знаю, удастся ли ее достигнуть, но во всяком случае стремиться к этому надо, и для этого будет сделано все.

Поэтому разрабатывается программа, по которой по всем направлениям будут приняты решения. То, что было опубликовано, – это еще не программа, это пока только программа программы, которая будет принята через три-четыре месяца. В первую очередь это будут изменения в правилах дорожного движения, это будут изменения в правилах подготовки людей, которые получают права, изменения в системе безопасности самих автомобилей.

Много чего, я надеюсь, будет сделано, и мы хотя бы сможем приблизиться к итоговой цели», – сказал Моржаретто.