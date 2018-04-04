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Участники конференции по международной безопасности прокомментировали «дело Скрипаля»

Ольга Бороднева
18:09 04.04.2018
Корреспондент «Звезды» пообщался с представителями делегаций из разных стран в кулуарах конференции по международной безопасности.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

В Москве проходит VII Московская конференция по международной безопасности MCIS-2018. В кулуарах конференции можно встретить бывшего руководителя пакистанской разведки Мухаммада Асада Дуррани, рассуждающего о «деле Скрипаля», которое, по его мнению, трещит по швам и шито белыми нитками.

«В этом конкретном случае удивительно не только то, что жертвы выжили. В "нормальных" обстоятельствах они должны были бы погибнуть. Удивительно то, что за этим последовало. И это приводит меня к выводу о том, что эта история, должно быть, срежиссирована», – предположил Дуррани.

Страны НАТО решили, что им не надо посещать эту конференцию, практически единогласно, но западные эксперты все-таки приехали.

«Это явный симптом ухудшения отношений России и Запада. Что до ситуации со Скрипалем, то неважно, как ее трактуют, как истолкуют ее симптомы, поскольку причина происходящего кроется гораздо глубже. Прежде всего, в украинском вопросе, но также в нерешенном вопросе структуры европейской безопасности, о которой у России и НАТО весьма различные представления», – заявила немецкий эксперт общества по политике безопасности Маргаретта Кляйн.

У сильных мира сего (а как еще назвать представителей силовых ведомств со всего света?) есть свои слабости. Вот, например, военный из Гвинеи обезоруживает своей симпатией к русскому гранатомету.

«Очень хорошее оружие», – заявил восхищенный гвинеец.

Точно в цель попали организаторы конференции и с выбором меню в буфете. Тут выстроилась очередь за пирожными, а представительнице делегации из Нигерии Нурату Батагараве очень понравился чай.

Еще один штрих к конференции – выставка картин народного художника России Василия Нестеренко. Он написал эти полотна после поездки в Сирию и теперь точно знает: когда на этой конференции говорят об угрозах мировой безопасности, краски не сгущают.

«У меня было две задачи, которые я себе поставил, – показать последствия войны и показать нашу армию. Но последствия войны настолько страшные, что я вспоминаю известный случай, когда Сталину предложили сохранить Сталинград, не восстанавливать его как памятник войне, всем ее ужасам. В Сирии такие Сталинграды – это каждый город, ужасно смотреть, что в наше время такое происходит в некогда цветущей стране», – поделился Нестеренко.

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