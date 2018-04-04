МИД РФ вручил украинскому дипломату ноту протеста из-за ситуации с «Нордом»

Временный поверенный в делах Украины в Москве получил ноту протеста в связи с задержанием украинскими пограничниками в Азовском море российского судна «Норд». Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу и недопущения аналогичных провокаций в будущем», – констатировала она.

Захарова добавила, что Москва указала Киеву на тот факт, что члены экипажа «Норда» содержатся в «нечеловеческих условиях». Ранее капитан задержанного судна Владимир Горбенко рассказал об издевательствах со стороны ВСУ, после чего адвокат россиян сообщил о том, что его (Горбенко) похитили.

Тем временем спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что Украина будет задерживать абсолютно все суда, выходящие из Крыма без получения согласования от Киева.