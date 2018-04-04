СМИ: США создали новую военную базу в Сирии

Соединенные Штаты создали новую военную базу на севере Сирии в провинции Алеппо, сообщает Al-Masdar News.

База расположена в районе сирийского Манбиджа, который контролируют бойцы «Демократических сил Сирии», поддерживаемые США.

Отмечается, что в город уже прибыло порядка 200 американских солдат, а также бронированная и строительная техника.

Всего в окрестностях Манбиджа американцы, по данным СМИ, собираются обосновать две своих базы. Такой шаг предпринят якобы после того, как власти Турции заявили о планах провести в районе операцию против курдов.

Накануне выступающие против присутствия контингента США в Сирии ополченцы совершили как минимум три атаки на американских военных.