Украинский генерал остудил пыл желающих «дойти до Ростова»

Представитель Украины в Минской контактной группе, ранее возглавлявший СБУ и Министерство обороны Украины, Евгений Марчук предостерег ВСУ от «наступления на Ростов».

«Приходилось слышать: "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" – и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями», – заявил генерал в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что в самопровозглашенных республиках Донбасса сформирована 40-тысячная группировка профессиональных войск, поэтому у ВСУ без соответствующей подготовки и дополнительной мобилизации нет возможности даже захватить Донецк, а не то что «подготовить наступательную операцию до Ростова».

Марчук также посетовал, что российская военная разведка видит то, что происходит в Вооруженных силах Украины, как на ладони.