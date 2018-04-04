Автоэксперт оценил инициативу ГИБДД по новым ограничениям для водителей

Новые ограничения, которые ГИБДД готовит для российских водителей, пойдут всем только на пользу. Такую точку зрения в комментарии «Звезде» выразил эксперт по безопасности дорожного движения Ян Доломанов.

«Многие из перечисленных мероприятий дадут положительные результаты, слава богу, что мы движемся в эту сторону. Надо понимать, что нулевая смертность возможна там, где нет ДТП со смертельным исходом», – сказал он.

Отвечая на вопрос, где происходят подобные ДТП с жертвами, эксперт отметил, что в основном на загородных трассах, что связано с большой скоростью.

«Это одна история. Вторая история – ДТП со сбиванием пешеходов, они происходят как в городе, так и за городом», – добавил Доломанов.

О том, что ГИБДД подготовила черновой вариант стратегии, которая призвана добиться «нулевой смертности» на дорогах страны, ранее написала газета «КоммерсантЪ». В частности, предлагается начать устанавливать «алкозамки», увеличить число дорожных камер, увеличить число перекрестков с круговым движением и ввести временные права для начинающих водителей (их будут менять на постоянные только при отсутствии грубых нарушений ПДД).