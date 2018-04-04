Юлию Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо в Германии

Российскую исполнительницу Юлию Самойлову не пустили в филиал Музея мадам Тюссо в немецком Дюссельдорфе, о чем участница Евровидения-2018 сообщила в своем Instagram.

Работники музея восковых фигур объяснили, что в случае пожара муж Юлии может не успеть спасти девушку, передвигающуюся на инвалидной коляске, так как здание не оборудовано для людей с ограниченными возможностями.

Накануне неприятная ситуация произошла с оперной певицей Анной Нетребко, которую вместе с мужем и сыном выгнали из театра в Лондоне за несколько минут до начала шоу.