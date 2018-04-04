Путина удивила скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания в Великобритании

Россия заинтересована в полноценном расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

«Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию. Рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах Российской Федерации», – подчеркнул российский лидер, выступая на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.

Владимир Путин также отметил, что скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания в связи с «делом Скрипаля», вызвала у него удивление. Ведь Скотленд-Ярд официально заявил, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования случившегося.

«Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, что в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страну происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации... В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», – сказал он.

Глава РФ также сообщил, что в среду Россия созывает сессию исполкома международной Организации по запрещению химического оружия, «чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом».

«Как минимум мы поставили там 20 вопросов для обсуждения. И надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», – подчеркнул президент.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к покушению на шпиона Москву. Однако в минувший понедельник глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, подтверждающих, что Россия имеет отношение к случившемуся в Солсбери.

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