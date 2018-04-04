Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по «делу Скрипаля»

Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия по инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из-за отсутствия ответов со стороны России.

В ЕС выразили сожаление в связи с тем, что Россия якобы «не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию», а также заявили о полном доверии расследованию Лондона по «делу Скрипаля».

«Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношение к делу», – цитирует заявление ЕС РИА Новости.

При этом британская делегация при ОЗХО крайне негативно встретила предложение России о совместном расследовании «дела Скрипаля».

В свою очередь, постпред РФ при ОЗХО подчеркнул, что Москва не примет результаты расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты.