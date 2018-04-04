Скрипаль мог быть главным свидетелем в деле по фальсификации досье на Трампа

Сергея Скрипаля могли вызвать в качестве свидетеля по расследованию сфальсифицированного «досье Трампа», автором которого стал агент MI6 Кристофер Стил. Чтобы не дать экс-полковнику ГРУ выступить с показаниями в суде, его и отравили. Такую версию выдвинул доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

В эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда» эксперт напомнил, что Сергей Скрипаль, будучи завербованным Великобританией агентом, сотрудничал с Кристофером Стилом. Коктыш не исключил, что именно бывший сотрудник российсикх спецслужб мог консультировать Стила по фальсификации досье на Трампа.

«Скрипаль в период, когда был завербован, сотрудничал с агентом MI6 Кристофером Стилом. Естественно, эти отношения продолжались и после того, как он был выслан в Британию. Кристофер Стил – это автор того самого скандального русского досье на Трампа, которое, как выяснилось, было сфальсифицировано на две трети. И не сегодня, так завтра в Штатах будет назначен спецпрокурор по расследованию фальсифицированного досье. И в этом плане Скрипаль мог быть нежелательным свидетелем. Понятно, что он вряд ли знал о специфике работы современных российских спецслужб, но знать определенные регламенты, чтобы досье выглядело правдоподобным, конечно, мог и наверняка консультировал. И очевидно, что Скрипаль мог сообщить, что досье на Трампа является липой не на две трети, а на 100%», – предположил Коктыш.

Он также напомнил, что ряд британских СМИ подобную версию озвучивали сразу после произошедшего в Солсбери инцидента, однако о ней тут же забыли в связи с заявлениями политиков королевства о «русском следе» в «деле Скрипаля».

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но до сих пор не предоставил никаких доказательств.

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