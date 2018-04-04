ГИБДД готовит новые ограничения для водителей

ГИБДД России подготовила первый вариант стратегии, которая призвана добиться «нулевой смертности» на дорогах страны. В частности, в план вошли «алкозамки», блокирующие зажигание при опьянении водителя, и временные права, сообщает «КоммерсантЪ».

Меры, предложенные ГИБДД, разделены на несколько блоков. Первый предполагает «изменение поведения участников движения». Помимо «алкозамков», туда войдет увеличение числа дорожных камер, а также формирование положительного имиджа инспекторов ведомства.

Блок «повышение защищенности от ДТП» рассматривает вопрос детских автокресел, возможность брать их напрокат, а также способы борьбы с продажей некачественных удерживающих устройств.

В части улучшения улично-дорожной сети в ГИБДД предлагают увеличить число перекрестков с круговым движением как менее аварийных.

Также в ведомстве рассматривают возможность введения временных прав для начинающих водителей, которые будут менять на постоянные только при отсутствии грубых нарушений ПДД.

Отмечается, что начальник ГИБДД Михаил Черников уже обсудил черновой вариант плана с представителями общественных организаций.