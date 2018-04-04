Путин назвал общую стратегическую цель в Сирии

Общей стратегической целью в Сирии является окончательный разгром террористов, которые до сих пор продолжают предпринимать попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Путин подчеркнул, что в ходе трехстороннего саммита он с Роухани и Эрдоганом смогли достичь важных договоренностей, которые и нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении.

«Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», – констатировал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в последнее время попытки загубить процесс мирного урегулирования конфликта в Сирии происходят все чаще. Такие действия, подчеркнул российский президент, могут раздробить страну на части на многие годы.

Глава государства выразил уверенность, что никто не может решать судьбу Сирии за нее, и призвал всех уважать суверенитет Арабской Республики.