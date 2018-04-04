Подчищают следы: МИД Британии удалил твит с обвинениями РФ в изготовлении «Новичка»

Пресс-служба МИД Великобритании удалила сообщение в своем официальном аккаунте в Twitter от 22 марта, где было написано о том, что специалисты химической лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, произведенным в России.

Напомним, в интервью, опубликованном 20 марта, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что эксперты из Портон-Дауна получили доказательства причастности России.

«У людей из лаборатории Портон-Дауна есть образцы. И в своих заключениях они были абсолютно категоричны. Я сам спросил этого парня, я сказал: "Ты уверен?". И он ответил, что нет никаких сомнений», – заявил Джонсон на вопрос журналиста DW, откуда у Лондона появилась информация, что Скрипали были отравлены газом «Новичок», произведенным в России.

После таких слов руководителя британского внешнеполитического ведомства и был опубликован ныне уже удаленный твит.

А 3 апреля глава химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России.