Россия, Иран и Турция призвали мир оказать гуманитарную помощь Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе проходящего в Анкаре трехстороннего саммита согласовали заявление по Сирии.

В заявлении, в частности, Москва, Тегеран и Анкара призвали ООН и все международное сообщество оказать Сирийской Арабской Республике дополнительную гуманитарную помощь.

«Призвали увеличить свою помощь Сирии путем направления дополнительной гуманитарной помощи, содействия гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, восстановления основных объектов инфраструктуры, в том числе социально-экономических объектов и сохранения исторического наследия», – сказано в заявлении.

Еще одной важной темой, которую обсудили главы трех стран, стала борьба с терроризмом. Россия, Иран и Турция договорились совместными усилиями добиться полной ликвидации ИГИЛ* и других группировок, который действуют на территории Сирии.

Также стороны договорились, что следующий трехсторонний саммит пройдет в Иране.

*ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная на территории России