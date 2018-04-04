Украина пообещала задерживать все выходящие из Крыма суда

Украина намерена задерживать абсолютно все суда, выходящие из Крыма без получения согласования от Киева. С таким заявлением выступил спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Свою позицию чиновник подкрепил очередным заявлением на тему того, что Крым якобы является незаконно оккупированной территорией Украины.

«На нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», – цитирует его «Обозреватель».

Напомним, 26 марта украинские пограничники в Азовском море задержали российское судно «Норд» с экипажем в составе десяти человек. Капитан задержанного судна Владимир Горбенко рассказал об издевательствах со стороны ВСУ, после чего адвокат россиян сообщил о том, что его (капитана судна) похитили.