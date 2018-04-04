Новая Великая игра: Запад затеял большую антироссийскую кампанию

Бывший глава межведомственной разведки Пакистана Мухаммад Асад Дуррани прокомментировал корреспонденту телеканала «Звезда» обвинения Великобритании в адрес России по «делу Скрипаля». По мнению эксперта, отравление британского шпиона было тщательно срежиссировано, чтобы обвинить в причастности Москву.

«В этом конкретном случае удивительно не только то, что жертвы выжили. В "нормальных" обстоятельствах они должны были бы погибнуть. Удивительно то, что за этим последовало. И это приводит меня к выводу о том, что эта история, должно быть, срежиссирована», – предположил Дуррани.

Он обратил внимание на реакцию ряда западных стран в связи с обвинениями в адрес России.

«До появления каких бы то ни было доказательств вину возложили на Москву. А потом характер всей этой реакции, вся та поддержка, которую им оказали их союзники. Германия, Франция, очень многие страны тоже присоединились. В общем, все это выглядит как срежиссированное дело, причем на государственном уровне. Партия закончена. На самом деле даже на Западе далеко не все уверены в правдивости этой истории. Но неважно, верят ли в истинность всей этой истории. Урон уже нанесен. Эти люди добились того, чего хотели», – пояснил эксперт.

Он также не исключил повторения подобных эпизодов, которые будут «организовываться раз за разом», чтобы усилить напряженность в отношениях между Россией и Западом.

«При этих обстоятельствах, когда напряженность настолько высока по ряду причин, я рискну предположить, что подобные эпизоды будут организовываться раз за разом», – отметил эксперт.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к покушению на шпиона Москву и пообещала усилить давление на РФ. Позже к Великобритании присоединились США и ряд европейских стран.

Однако в минувший понедельник глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, подтверждающих, что Россия имеет отношение к случившемуся в Солсбери.

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