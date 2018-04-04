iPad 2018 года признан непригодным для ремонта
Новый iPad аналитики оценили только на два балла из десяти.
Фото: Xinhua/ Globallookpress
Новый планшет компании Apple – iPad 2018 года – по большому счету непригоден для ремонта. К такому выводу пришли специалисты специализированного портала iFixit, разобравшие и внимательно изучившие гаджет.
Эксперты даже не смогли открыть корпус устройства и для разделения компонентов планшета использовали специальную жидкость для размягчения клея, пишут «Известия».
Специалисты обратили особое внимание на тот факт, что дисплей планшета, по сути, намертво приклеен, а количество клея в устройстве, в принципе, является чрезмерным. Новый iPad аналитики оценили только на два балла из десяти.
Презентация гаджета состоялась 27 марта. Его средняя стоимость в России колеблется в районе 25 тысяч рублей.