Пожар в столичном ТЦ «Персей для детей» сняли с коптера

Опубликованы кадры пожара в московском торговом центре «Персей для детей», снятые с беспилотника.

Возгорание началось на шестом этаже шестиэтажного здания по Малой Семеновской улице. Площадь пожара, по данным столичного управления МЧС, составила около 80 квадратных метров.

Из здания спасли около 20 человек и порядка 600 вывели в безопасную зону. В результате происшествия погиб работник торгового центра и пострадали трое спасателей.

В 13:39 пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

СК РФ завел уголовное дело по по двум статьям – «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».