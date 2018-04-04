СК РФ завел уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Персей для детей»
Дело было заведено сразу по двум статьям УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
Видео: Илья Волков/ ВКонтакте
По факту пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве отметили, что дело было заведено сразу по двум статьям УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
«По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался», – уточнили в СК.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают точную площадь возгорания, причину ЧП и допрашивают свидетелей.