СК РФ завел уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Персей для детей»

По факту пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что дело было заведено сразу по двум статьям УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

«По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался», – уточнили в СК.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают точную площадь возгорания, причину ЧП и допрашивают свидетелей.