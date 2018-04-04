Первый настоящий 3D-принтер создали в России

Российские биологи и физики изобрели новую технологию, позволяющую создавать трехмерные объекты из фополимеров с наночастицами с помощью инфракрасного света, пишет журнал Scientific Reports.

Технология может быть полезной в биомедицинских целях, в частности в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов.

Ожидается, что разработка позволит создавать конструкции нужных размеров и свойств прямо внутри живых тканей для замещения повреждений, рассказал Кирилл Хайдуков из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту идею можно применять в биомедицинских целях, в частности в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов», - отметил он.

Разработчики надеются, их идея найдет практическое применение во многих областях техники и промышленности. Технология поможет в области создания новых материалов и способов их конструирования для приложений в трехмерном лазерном рисовании, в голографии, микрообработке материалов, а также в электронике и в системах обработки информации.