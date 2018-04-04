Это не британцы: эксперт рассказал, кто мог совершить покушение на Скрипалей

Великобритания, скорее всего, не причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Так считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики «ВШЭ» Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

«То, что провокация - это понятно. Нам бы понять механизм этой провокации... Там есть переменная величина - это сама Юлия, потому что именно с ее появлением случилась эта трагедия. Раньше почему-то никто не трогал Скрипаля. Это первое. Второе: обратите внимание на то, почему их не убили? Это цинично звучит, но почему их оставили в живых? По-видимому, это не британские спецслужбы. Это наверное какие-то непрофессионалы с третьей стороны, это может быть американский след, но это не британцы. Но они, конечно, воспользовались ситуацией», - предположил эксперт.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению на шпиона и пообещала усилить давление на РФ. Однако в минувший понедельник глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, подтверждающих, что Россия якобы имеет отношение к случившемуся в Солсбери.

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