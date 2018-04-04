Владелец «Персея» сообщил подробности о пожаре в торговом центре

Владелец ГК «Персей» Борис Тритенко сообщил журналистам, что возгорание в ТЦ «Персей для детей» произошло на складе готовой продукции. Он уточнил, что является не собственником, а арендатором помещения, где произошло возгорание.

«(Возгорание произошло) не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них», – цитирует его RNS.

К настоящему моменту, как сообщили в МЧС, пожар потушен. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб, еще два пострадали.