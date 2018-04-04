Стало известно о погибшем при пожаре в ТЦ «Персей для детей»

При пожаре в торгово-развлекательном центре «Персей для детей» погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

Данную информацию подтверждает и ТАСС, ссылающийся, в свою очередь, на службу скорой помощи.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о двух пострадавших в результате инцидента.

На сайте МЧС появилась информация о том, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано. В ГУ МЧС по Москве сайту «Звезды» уточнили, что площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

В штабе пожаротушения добавили, что из горевшего здания было эвакуировано порядка 600 человек.