Стало известно о погибшем при пожаре в ТЦ «Персей для детей»
Ранее СМИ сообщали о двух пострадавших в результате инцидента.
Фото: Андрей Мартьянов/ ВКонтакте
Видео: Пресс-Хата/ Telegram
При пожаре в торгово-развлекательном центре «Персей для детей» погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.
Данную информацию подтверждает и ТАСС, ссылающийся, в свою очередь, на службу скорой помощи.
«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось», – сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали о двух пострадавших в результате инцидента.
На сайте МЧС появилась информация о том, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано. В ГУ МЧС по Москве сайту «Звезды» уточнили, что площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
В штабе пожаротушения добавили, что из горевшего здания было эвакуировано порядка 600 человек.