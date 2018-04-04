Генпрокуратура: после трагедии в Кемерово по России уже закрыто 15 торговых центров

Около 15 торговых центра по всей России были закрыты после масштабных прокурорских проверок. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Говорит Москва».

«Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10–15», – заявил представитель прокуратуры.

Куренной уточнил, что закрытые из-за нарушений пожарной безопасности центры находятся в числе прочего на Урале, в Екатеринбурге и Новосибирске.

Массовые проверки системы противопожарной безопасности начали после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившегося 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.