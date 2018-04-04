Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Пожар в Кемерове ТЕГИ

Генпрокуратура: после трагедии в Кемерово по России уже закрыто 15 торговых центров

Вадим Синицын
13:57 04.04.2018
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал о проверках торговых центров по всей России.
Фото: Maxym Kyselev / Xinhua / Globallookpress

Около 15 торговых центра по всей России были закрыты после масштабных прокурорских проверок. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Говорит Москва».

«Уже есть такие торговые центры, которым предписано было закрыться до устранения нарушений. Их немного, но они есть. Пока счет идет на десятки, в районе 10–15», – заявил представитель прокуратуры.

Куренной уточнил, что закрытые из-за нарушений пожарной безопасности центры находятся в числе прочего на Урале, в Екатеринбурге и Новосибирске.

Массовые проверки системы противопожарной безопасности начали после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившегося 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Британская делегация при ОЗХО отвергла предложения России по «делу Скрипаля»
Дата04.04.2018, 12:56
Британская делегация при ОЗХО отвергла предложения России по «делу Скрипаля»
Кадры первой ночной дозаправки МиГ-31 ТОФ в воздухе
Дата04.04.2018, 11:52
Кадры первой ночной дозаправки МиГ-31 ТОФ в воздухе
Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры
Дата03.04.2018, 12:24
Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
В России представлен новейший самолет для региональной авиации
Дата04.04.2018, 09:59
В России представлен новейший самолет для региональной авиации
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
Дата03.04.2018, 15:43
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
Пожар в Кемерове
13:57 В стране и мире
Видео
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерово по России уже закрыто 15 торговых центров
09:45 В стране и мире
Видео
Шойгу принял решение помочь детям из семей, пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово
23:20 В стране и мире
Видео
Восстановлена хронология действий спасателей во время крупного пожара в Кемерово
14:08 В стране и мире
Видео
Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах
07:43 В стране и мире
Видео
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала арест
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:23 В стране и мире
Видео
СК РФ завел уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Персей для детей»
11:56 В стране и мире
Видео
В «деле Скрипаля» появился еще один россиянин
11:05 В стране и мире
Видео
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 25 терактов в России
10:37 Армия
Видео
Шойгу: наступательная группировка войск НАТО развернута у границ РФ
09:45 В стране и мире
СМИ: сирийские партизаны подорвали колонну американской бронетехники
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего кадра: видео Видео
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего кадра: видео
Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка
Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.