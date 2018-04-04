Опубликованы новые кадры пожара в ТЦ «Персей для детей»

По уточненной информации, спасатели эвакуировали более 300 человек при пожаре в торговом центре «Персей для детей», расположенном на востоке Москвы на Семеновской улице.

ЧП произошло на четвертом этаже четырехэтажного здания. Общая площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров, пишет ТАСС. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На месте инцидента работают пожарно-спасательные службы.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в здании еще могут находиться люди. Известно, что один посетитель и один пожарник пострадали.