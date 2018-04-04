СМИ сообщили о пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей»
Возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания.
Видео: Пресс-Хата/ Telegram
В четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Персей для детей» на востоке Москвы произошел пожар. Из ТЦ эвакуировано около 300 человек.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады. Агентство ТАСС сообщает, что в результате ЧП пострадали один посетитель и один пожарник.
Возгорание произошло на последнем этаже в складском помещении ТЦ на Семеновской улице, дом 28, строение 18. Кадры с места событий публикует паблик «Пресс-хата».
«Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди», – говорится в сообщении.