В Совфеде РФ оценили результаты экспертизы отравляющего вещества в Солсбери

Представитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков дал оценку заявлению руководителя британской химической лаборатории в Портон-Дауне, который признал, что специалисты не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипалей. Свое мнение Цеков озвучил в беседе с RT.

Цеков отметил, что при правительстве Терезы Мэй России не стоит рассчитывать на извинения после бездоказательных обвинений. Сенатор добавил, что ни Великобритания, ни США, которые немедленно выслали 60 российских дипломатов, в принципе не имеют привычки извиняться.

«Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться. Это характеризует нынешнее политическое мышление. В нынешней ситуации Евросоюз также пошел на поводу у Великобритании и США, но не все страны поддержали, это определенный звоночек», – сказал Цеков.

Сенатор также отметил, что Тереза Мэй в данной ситуации выглядит несерьезно и понимает это, в связи с чем ей придется оправдываться. Однако оправдания будут строиться на дальнейших обвинениях в адрес России.