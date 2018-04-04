Пьяный водитель протащил полицейского на скорости 70 км/ч: видео

Водитель, по предварительным данным, находящийся в нетрезвом состоянии, протащил представителя дорожной полиции на высокой скорости по Садовому кольцу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщение сопровождается видео, снятым городскими камерами наблюдения. На ролике видно, как полицейский общается с водителем, наклонившись перед окном автомобиля. Внезапно легковая машина срывается с места и набирает высокую скорость, увлекая за собой полицейского.

По данным канала, нетрезвый водитель прибыл в Москву из Ейска. В какой-то момент он испугался общения с полицейским и попытался скрыться. К счастью, страж порядка остался цел.