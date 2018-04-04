В Москве горит торговый центр «Персей для детей»: видео

В торговом центре «Персей для детей», расположенном на востоке Москвы, начался пожар. Об этом сообщили сайту «Звезды» в МЧС по столице.

ЧП случилось сегодня в 12:30 по адресу: Малая Семеновская улица, дом 28.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания, площадь пожара увеличивается. Эвакуированы посетители и персонал ТЦ, всего около 300 человек.

На месте происшествия работают огнеборцы. Информация о пострадавших не поступала.