В Москве горит торговый центр «Персей для детей»: видео
В торговом центре «Персей», расположенном на востоке Москвы, начался пожар. Об этом сообщили сайту «Звезды» в МЧС по столице.
Фото: Илья Техник/ Вконтакте
Видео: Пресс-Хата/ Telegram
В торговом центре «Персей для детей», расположенном на востоке Москвы, начался пожар. Об этом сообщили сайту «Звезды» в МЧС по столице.
ЧП случилось сегодня в 12:30 по адресу: Малая Семеновская улица, дом 28.
Возгорание произошло на четвертом этаже здания, площадь пожара увеличивается. Эвакуированы посетители и персонал ТЦ, всего около 300 человек.
На месте происшествия работают огнеборцы. Информация о пострадавших не поступала.