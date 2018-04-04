Британская делегация при ОЗХО отвергла предложения России по «делу Скрипаля»

Британская делегация при Организации по запрещению химического оружия раскритиковала предложение российской стороны по совместному расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, назвав его «странным».

«Предложение России провести совместное британо-российское расследование инцидента в Солсбери странное. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти», – говорится в сообщении делегации, опубликованном в Twitter.

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 4 апреля 2018 г.

Ранее стало известно, что Организация по запрещению химического оружия предоставила ответы на запросы России по «делу Скрипаля». Как сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО, все полученные данные уже изучаются.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению на шпиона и пообещала усилить давление на РФ.