Малышева отреагировала на критику за призыв убивать бродячих собак

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала свое высказывание о необходимости отстрела бродячих собак, которое вызвало широкий общественный резонанс.

«Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», - сказала она в комментарии RT.

Проблема бездомных животных обсуждалась 29 марта в программе «Жить здорово» на Первом канале. В студию пришел композитор и известный музыкальный критик Юрий Лоза. Он рассказал о том, что молодого человека его племянницы загрызла свора бродячих собак. Малышева ответила, что таких животных надо отстреливать, поскольку они угрожают жизни людей.

Высказывание телеведущей вызвало критику среди зоозащитников, общественность просит наказать.