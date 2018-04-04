Может, его вообще там убили – адвокат похищенного украинскими пограничниками российского капитана

Адвокат капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко подтвердил, что его подзащитного похитили представители погранслужбы Украины. В беседе с телеканалом «Звезда» Дмитрий Щербина рассказал подробности похищения.

«Сегодня в 06:20 утра представители 23-го отряда морской охраны подошли к судну, попросили заискивающе подняться на военное судно "Оникс", которое "Норд" задерживало, для уточнения каких-то деталей, на пять минуточек. Он (Горбенко) спустился, его затолкали в автомобиль с военными номерами, серая Skoda Octavia, и увезли в неизвестном направлении», – рассказал адвокат.

Щербина добавил, что группа юристов обзвонила буквально всех, в том числе полицию, ведущего дело «Норда» следователя СБУ, начальника смены Бердянского погранотряда, представителей 23-го отряда морской охраны и капитана военного судна «Оникс». Все они оказались «не в курсе».

Российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, которую Украина считает своей территорией. Позже моряки рассказали об издевательствах со стороны СБУ.