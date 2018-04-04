Никакого «Новичка» в Солсбери не было – эксперт проанализировал покушение на Скрипаля

«Дело Скрипаля» из политического переходит в правовое русло, считает член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Александр Михайлов. Как рассказал специалист сайту телеканала «Звезда», ОЗХО не могла не предоставить данные по отравлению британского шпиона и его дочери в Солсбери, так как Россия является членом этой организации.

«Это международная служба, а мы входим в состав ОЗХО, поэтому они нам просто обязаны были предоставить данные... Ну а что, собственно, передали – надо химикам разбираться. На данный момент, я считаю, все стало входить в такое правовое русло, как только включились международные организации. Что будет дальше – будет известно позже, когда мы сможем все проанализировать», – объяснил эксперт.

Он также назвал причины промедления передачи информации Организацией по запрещению химического оружия Москве.

«Там Великобритания очень долго морочила голову», – пояснил Михайлов.

Эксперт также поделился своими предположениями по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. По мнению Михайлова, покушение не могло совершаться при помощи вещества «Новичок».

«Моя точка зрения: там вообще не было "Новичка"... Хотя, как вы понимаете, определить страну-производителя практические невозможно. Если это действительно был тот самый "Новичок", Скрипаль и его дочь не могли выжить по определению», – предположил эксперт.

Ранее стало известно, что ОЗХО предоставила ответы на запросы России по «делу Скрипаля». Как сообщили в постпредстве РФ при организации, все полученные данные уже изучаются.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению на шпиона и пообещала усилить давление на РФ.

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