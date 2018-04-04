Провокация: в ГД прокомментировали результаты экспертизы примененного в Солсбери вещества

В Госдуме прокомментировали заявление британской лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты учреждения не смогли определить страну происхождения вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании.

Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что инцидент в Солсбери изначально задумывался как провокация против России.

«Сомневаюсь, что будут приносить какие-то извинения. Тем более что маховик раскручен довольно серьезно, довольно серьезная информационная атака на Россию», – сказал чиновник в беседе с RT.

Морозов считает, что давление на Москву не ослабится, поскольку страны ЕС в знак солидарности с Великобританией выслали из российских дипломатов и «вряд ли они смогут отступить».

Британского шпиона Сергя Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания в сквере Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отвергает.