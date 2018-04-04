В «деле Скрипаля» появился еще один россиянин

Британские следователи в связи с делом Сергея Скрипаля рассматривают фигуру еще одного россиянина, который прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением шпиона. Об этом сообщает Daily Mail.

Заинтересовавший британские спецслужбы гражданин Российской Федерации якобы прибыл в Лондон одним рейсом с Юлией Скрипаль, однако всего через несколько часов покинул британскую столицу. В этой связи он представляет интерес для следствия, однако подозреваемым пока не является, сообщается в материале.

Россиянин, имя которого не сообщается, привлек внимание следователей потому, что является гражданином РФ. Кроме того, следствие полагает, что виновные в отравлении «могли покинуть страну уже через несколько часов». Этих аргументов для подозрений достаточно, уверены британские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предоставила Москве данные по «делу Скрипаля». В данный момент ответы изучаются. При этом представитель постпредства РФ при ООН отметил, что по существу ОЗХО ответила лишь на один вопрос.