За три года в терактах погибли более 150 тысяч человек

Начиная с 2014 года по всему миру жертвами терактов стали порядка 152 тысяч человек. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Несмотря на бесспорные успехи в борьбе с ним (терроризмом), достигнутые в последние несколько лет, статистка жертв террористических нападений остается удручающей», – сказал он.

Бортников привел данные, согласно которым в одном только 2017 году, к примеру, в результате терактов погибли свыше 33 тысяч человек.

Глава ФСБ в ходе своей речи отчитался и о предотвращении терактов на территории Российской Федерации в 2017 году.