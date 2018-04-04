В NASA заявили о создании сверхзвукового пассажирского самолета

Национальное космическое агентство США NASA заявило о планах создать сверхзвуковой пассажирский самолет. Контракт на создание этого аппарата NASA отдало крупнейшей авиационной компании Lockheed Martin, о чем сообщается на сайте компании.

Сумма контракта составила почти 250 миллионов долларов. За эти деньги в Lockheed Martin пообещали создать прототип сверхзвукового летательного устройства для перевозки пассажиров. Испытательный полет запланирован на 2021 год.

Сложность заключается в том, что создание гражданских сверхзвуковых самолетов запрещено законодательно. После пролета летательного аппарата на сверхзвуковой скорости раздается оглушительный гул. В этой связи полеты на сверхзвуке доступны только для военных самолетов.

Однако в компании намерены воспользоваться созданной NASA технологией X-Plane, которая предполагает бесшумное преодоление скоростного барьера звука. Если технология действительно позволить снизить шум хотя бы наполовину, сверхзвуковые пассажирские самолеты смогут стать новым поколением гражданской авиации.