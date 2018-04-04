Глава СВР: созданная США система вассальной зависимости дает сбой

Созданная Соединенными Штатами так называемая система вассальной зависимости других государств мира в последнее время начала давать сбои. Об этом в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«От американцев начинают отдаляться даже их самые верные спутники – европейцы, благополучие и безопасность которых США без колебаний раз за разом кладут на алтарь собственных геополитических устремлений», – указал он.

Также глава СВР обратил внимание на рост количества недостоверной информации, направленной на то, чтобы оправдать те или иные действия или интересы Запада.