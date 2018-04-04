Глава СВР: созданная США система вассальной зависимости дает сбой
Созданная Соединенными Штатами так называемая система вассальной зависимости других государств мира в последнее время начала давать сбои. Об этом в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«От американцев начинают отдаляться даже их самые верные спутники – европейцы, благополучие и безопасность которых США без колебаний раз за разом кладут на алтарь собственных геополитических устремлений», – указал он.
Также глава СВР обратил внимание на рост количества недостоверной информации, направленной на то, чтобы оправдать те или иные действия или интересы Запада.
«Количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно. По сути, всем ценностям и нормам, которые так или иначе регулируют межгосударственные отношения, придается прямо противоположное значение», – подытожил Нарышкин.