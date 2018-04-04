США готовит против России гиперзвуковое оружие

Армия США стремится создать большое количество новых артиллерийских орудий дальнего радиуса действия, чтобы быть в состоянии противостоять потенциальным противникам, в особенности России.

Эти новые предложения включают в себя добавление сверхскоростного или ракетного снаряда для существующих пушек и новых баллистических ракет, пишет The Drive.

Также в планах Пентагона создание высокотехнологичного гиперзвукового снаряда электромагнитной пушки. Специалисты считают, что в дальнейшем подобными боеприпасами можно будет стрелять из обычных армейских гаубиц.

Пентагон совместно с Военно-морскими, Военно-воздушными и Сухопутными силами США уже несколько лет занимается разработкой гиперзвукового оружия. Первые испытания планируется провести в 2019 году.