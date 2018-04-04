Шойгу назвал ПРО США серьезным дестабилизирующим фактором

Развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на Европейском континенте и в Азии, может привести к серьезной дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ.

«Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе Договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия», – сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Шойгу сообщил, что у западных границ России развернута большая группировка войск НАТО.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.