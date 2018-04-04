Глава ФСБ сообщил о предотвращении 25 терактов в России

В России в 2017 году удалось предотвратить 25 терактов, сообщил в среду директор ФСБ России Александр Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что четыре атаки были тем не менее осуществлены.

«Только в минувшем году в России были предотвращены 25 терактов, совершены четыре», – отметил Бортников.

По его словам, две атаки России удалось предотвратить благодаря информации, предоставленной спецслужбами Турции и США.

Напомним, в декабре 2017 года сотрудники ФСБ задержали семерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить серию терактов в Санкт-Петербурге.